Общий объем денежных призов конкурса «Зеленая премия» составит более 9 миллионов рублей в 2025 году

Представители Российского экологического оператора (РЭО) сообщили о создании фонда для материального стимулирования победителей следующего этапа «Зеленой премии». Данный конкурс, проводимый уже в пятый раз, призван оказать содействие экологическим проектам, реализуемым на территории России.

«Зеленая премия представляет собой площадку для демонстрации действенных результатов и новаторских идей в сфере экологии, а также для поддержки инициатив, способных позитивно отразиться на качестве жизни населения и экологическом состоянии окружающей среды. Мы выражаем благодарность нашим партнерам и известным личностям, в частности Нюше, за их вклад в продвижение этих проектов. Благодаря их совместным усилиям, в 2025 году совокупный призовой фонд достигнет 9,75 миллиона рублей», – заявили представители пресс-службы РЭО.

Партнерскую поддержку участникам конкурса оказывают ПАО Сбербанк, ООО «Хартия», ООО «Экомашгрупп», а также известная певица Нюша. Артистка планирует направить в фонд премии целевые средства в размере 2,4 миллиона рублей, что соответствует половине суммы ее выигрыша в популярном телевизионном проекте.

В категории «Некоммерческие организации» за первое место установлена награда в размере 1 миллиона рублей для трех лучших проектов. В номинациях «Экологические центры» и «Экологические лидеры» тройка лидеров получит денежные премии в размере 500 тысяч рублей каждая (партнером номинации «Экологические лидеры» выступает Нюша).

«В качестве амбассадора и члена жюри Зеленой премии, я приняла решение направить половину своего призового вознаграждения с известного телешоу в фонд премии. Эти средства послужат стимулом для самых перспективных экологических инициатив в стране. Для меня принципиально важно, чтобы премия давала ощутимый импульс к развитию движения в защиту окружающей среды в России», – подчеркнула певица Нюша.

В номинации «Экологическое предпринимательство» (при поддержке компании «Хартия») за призовые места предусмотрены выплаты в размере 500 тысяч рублей.

«В условиях усугубления экологических проблем во всем мире, наблюдается рост популярности экологически чистых товаров и услуг. Потребители все чаще отдают предпочтение компаниям, проявляющим заботу о сохранении природы и улучшении качества жизни будущих поколений, – отметил Алексей Куртишвили, исполнительный директор ООО "Хартия". – Участие в номинации "Экологическое предпринимательство" предоставляет организациям возможность продемонстрировать свою экологическую ответственность и доказать, что их деятельность ориентирована не только на получение прибыли, но и на решение глобальных экологических задач».

Проекты компаний, осуществляющих деятельность в различных областях, будут отмечены призами в размере 500 тысяч рублей для трех лучших инициатив (партнером номинации выступает ПАО Сбербанк).

«Сбербанк является постоянным партнером Зеленой премии. Данная инициатива имеет исключительную важность, поскольку позволяет компаниям представлять свои экологические проекты. Миссия премии согласуется со стратегией устойчивого развития Сбербанка, в рамках которой мы оказываем поддержку значимым проектам, направленным на защиту окружающей среды и популяризацию передового опыта. Высокий интерес к премии свидетельствует о приверженности бизнеса принципам устойчивого развития и мотивирует нас к продолжению совместной работы», – подчеркнул Михаил Чачин, вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк.

Победители научно-практической конференции «Экономика замкнутого цикла — молодежный взгляд», организованной РЭО совместно с Российским университетом дружбы народов (РУДН) в конце октября, получат стипендии в размере 150 тысяч рублей (пять человек). Стипендиальная программа РЭО была запущена в рамках Зеленой премии в 2024 году.

Функции оператора призового фонда выполняет фонд «Эколайн-Будущее».

Премия также охватывает образовательные проекты в школах, ссузах и вузах, технологические и цифровые решения (партнер — ООО «Экомашгрупп»), устойчивые практики в агропромышленном комплексе (АПК) и корпоративные проекты.

«Уже третий год подряд мы оказываем поддержку Зеленой премии – значимому эколого-просветительскому мероприятию, способствующему воплощению в жизнь самых смелых инициатив в сфере формирования экономики замкнутого цикла и преобразования отрасли обращения с отходами. Для нас большая честь помогать участникам раскрывать свой потенциал и оказывать содействие в развитии и масштабировании уникальных идей, направленных на сохранение окружающей среды», – заявил Александр Пугин, генеральный директор ООО «Экомашгрупп».

Имена победителей во всех конкурсных категориях будут оглашены на торжественной церемонии вручения «Зеленой премии», проведение которой запланировано в Москве в декабре.