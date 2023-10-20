Обследование двух заказников провели в Коломне и Озерах
Фото: [Минэкологии МО]
Обследование заказников «Нагорная дубрава между деревней Белые Колодези и деревней Горы» и «Лесной массив на междуречье реки Ока и реки Осетр» провели в Коломне и Озерах. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.
По итогам проверки инспекторы дали оценку состоянию территорий. По их словам, нарушений охранного режима в ООПТ не выявлено, все экосистемы находятся в хорошем состоянии.
Как отметил глава министерства Тихон Фирсов, на территориях указанных заказников были выявлены местообитания охраняемых видов. При этом три из них внесены в Красные книги России и Подмосковья. Это средний пестрый дятел, русский рябчик и перистый ковыль.
«Оба заказника представляют собой ценнейшие в природном отношении территории», - подчеркнул министр.