Обследование двух заказников провели в Коломне и Озерах

Обследование заказников «Нагорная дубрава между деревней Белые Колодези и деревней Горы» и «Лесной массив на междуречье реки Ока и реки Осетр» провели в Коломне и Озерах. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.

По итогам проверки инспекторы дали оценку состоянию территорий. По их словам, нарушений охранного режима в ООПТ не выявлено, все экосистемы находятся в хорошем состоянии.

Как отметил глава министерства Тихон Фирсов, на территориях указанных заказников были выявлены местообитания охраняемых видов. При этом три из них внесены в Красные книги России и Подмосковья. Это средний пестрый дятел, русский рябчик и перистый ковыль.