Очистка прудов стартовала в Центральном парке Реутова, сообщили в администрации городского округа. В порядок планируется привести два водных объекта.

Пруды являются частью дренажной системы зеленой зоны — они защищают зону прогулок и отдыха от сезонных подтоплений.

Очистку зеркала воды проводят регулярно, а более глубокую очистку от мусора и грязи гораздо реже — такие работы не выполнялись на водоемах уже четыре года.

Сейчас специалисты откачивают из прудов воду, после чего начнется очистка заиленного дна. На время проведения работ обитателей прудов — черепах и рыб — переместили в аквариумы.

Благодаря уборке очистится вода в прудах, а корни растений будут получать больше кислорода.

Завершить работы планируется в течение двух недель.