Один из победителей Зеленой премии выпустил 65 тысяч мальков для очищения Волги в Саратовской области

В рамках получившей признание в виде Зеленой премии экологической программы «Водорослям крышка» обладатель этой престижной награды выпустил в реку Волгу, протекающую в районе города Энгельс (Саратовская область), внушительное количество молоди рыб — 65 тысяч особей. Белый амур, карп и толстолобик, известные своей диетой, основанной на избыточной растительности, были выпущены с целью улучшения экологического состояния реки.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Российского экологического оператора, подобные мероприятия наглядно показывают, как небольшие экологические начинания, как, например, сбор пластиковых крышек, могут перерастать в крупные проекты, оказывающие значительное влияние на окружающую среду. Зеленая премия создана для поддержки именно таких инициатив, укрепляя экологическую ответственность и мотивируя другие регионы к действиям.

Участники экологической акции собрали и отправили на переработку около 15 тонн пластиковых крышек, чтобы обеспечить выпуск мальков. Особо стоит отметить вклад детей, на долю которых пришлось более 11 тонн собранного пластика, что свидетельствует об их активном участии в проекте.

Это мероприятие вызвало большой интерес у жителей Саратовской области и гостей из других регионов. У каждого была возможность принять участие в экологической акции, выпустив в Волгу некоторое количество маленьких рыбок.

Проект «Водорослям крышка. Амбассадоры рек» реализуется автономной некоммерческой организацией «Экологизатор» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.