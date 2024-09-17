Одиннадцать нарушителей правил обращения с отходами выявили на юге Подмосковья

Одиннадцать нарушителей правил обращения с мусором привлекли к ответственности на юге Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Наибольшее число нарушителей выявили в Ленинском округе. В этом муниципалитете к ответственности были привлечены пять водителей за незаконную перевозку отходов. Также оштрафовали жителя за сброс мусора на открытый грунт в Булатниково

Кроме того, водителей-нарушителей, которые сгрузили отходы в неположенном месте, выявили в Домодедово и Подольске.