В Московской области в 2026 году открыли 17 новых школ. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, когда осмотрел новую пристройку к школе №30 в Балашихе.

«В Московской области активно развивается образовательная инфраструктура. В Балашихе – крупнейшем округе Подмосковья – планируется строительство сразу трех образовательных комплексов – в Федурнове, Алексеевской Роще и микрорайоне Авиаторов. Вместе эти школы рассчитаны на 1775 учеников», - отметил он.

Новый корпус открыли 1 сентября. Он рассчитан на 181 учащегося. Здесь разместили семь учебных классов, столовую, медицинский блок, раздевалку.

В Подмосковье также активно ремонтируют уже работающие школы, добавил Брынцалов. В этом году работы провели в 83 учреждениях.

Строительство и ремонт образовательных учреждений ведутся в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды «Лидер образования Московской области» лучшим школам региона.