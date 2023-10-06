Одинцовскому землевладельцу придется заплатить полтора миллиона за незаконную свалку

Одинцовский городской суд удовлетворил исковые требования Министерства экологии и природопользования Подмосковья о возмещении ущерба от организации незаконной свалки в деревне Малые Вяземы.

Отмечается, что гражданин, собственник земельного участка в деревне Малые Вяземы, уже хорошо знаком инспекторам эконадзора. Он трижды привлекался к административной ответственности за незаконное размещение мусора в береговой полосе реки одноименной реки.

Специалисты аккредитованной лаборатории рассчитали сумму ущерба, нанесенного свалкой строительных и коммунальных отходов на площади более четырехсот семидесяти квадратных метров. Добровольно возместить сумму нарушитель не пожелал, теперь ему придется сделать это во исполнение судебного решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.