Охранную зону установили в одном из самых ценных природных заказников Подмосковья

Охранную зону установили на территории памятника природы областного значения «Мозжинский овраг». Как отметили в Министерстве экологии и природопользования Московской области, это один из самых ценных природных заказников Подмосковья.

Объект расположен к западу от поселка Мозжинка в Одинцово. Его площадь составляет около 40 гектаров. Здесь обитает 80 видов позвоночных животных, в том числе редких.

Площадь охранной зоны заказника составляет почти три гектара. Ее установление защитит территорию от негативного антропогенного воздействия на уникальную эрозионную форму рельефа.

В границах охранной зоны нельзя вести строительство и рубки, передвигаться на транспорте, добывать полезные ископаемые, выгуливать домашних животных. Здесь можно гулять, кататься на лыжах и лошадях, а также собирать ягоды и грибы.