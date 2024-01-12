Охранные зоны для 21 ООПТ установили в Подмосковье за год

Экология

Фото: [Минэкологии МО]

Охранные зоны для 21 особо охраняемой природной территории установили в Подмосковье в прошлом году, сообщили в Минэкологии региона. Также были спроектированы охранные зоны для 26 заповедников.

«В последнее время министерство усилило работу по проектированию охранных зон. Это очень актуально на фоне стремительного развития Подмосковья и роста численности населения», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

По словам министра, главным критерием в этой работе является сохранение баланса интересов между вопросами охраны природы и дальнейшего развития региона.

Большую роль в работе играет природоохранный фонд «Верховье», добавил Фирсов.

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