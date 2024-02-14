Океанолог Чубаренко раскрыла влияние замедления Гольфстрима на мир

По данным результатов исследований ученых из Утрехтского университета, атлантическая система течений, более известная как Атлантическая меридиональная обратимая циркуляция, вполне может достичь критического состояния уже в следующем году. Океанолог Ирина Чубаренко рассказала, что данное положение дел может привести к серьезным климатическим изменениям. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, на планете регулярно случается глобальная термохалинная циркуляция океана, поэтому теплые воды образуются у экватора, потом перемещаются на север и оттуда уже текут на юг. Гольфстрим – это малая часть системы общей циркуляции океанов.

Эксперт добавила, что изменения в движении течения вызывают опасения, поскольку они могут изменить климатические условия на Земле. Так, их ослабевание приведет к похолоданию в европейских странах.

По ее мнению, исчезнуть совсем Гольфстрим не может.