Стало известно о состоянии украинцев после ракетных атак

Ракетные атаки на города Украины подрывают моральный дух граждан страны. Об этом сообщает Financial Times.

Западные партнеры не могут компенсировать пробелы в обороне Украины по численности войск, а без четких контуров победы страну может охватить безысходность, отмечает автор публикации.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом вселила надежду на поставки Вашингтоном нужных ВСУ зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Но, отмечает автор, Трамп может изменить свое решение или забыть о поддержке.

Ранее сообщалось о том, что Израиль пригрозил новым ударом по Йемену.