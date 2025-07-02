«Не осознает происходящего»: Трамп считает бессмысмленным привлекать Байдена к уголовной ответственности

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении прошлой администрации во главе с Джо Байденом ведется расследование.

Поводом стало устройство для автоподписи документов. Однако экс-лидера США не будут привлекать к уголовной ответственности, так как он не осознает происходящее.

«Байден помиловал многих, только себя не помиловал. Не знаю, сделал бы я с ним то, что он сделал со мной. Вероятно, он бы не понял, что происходит», - сказал Трамп представителям СМИ на борту президентского борта.

Действующего американского лидера в период предвыборной кампании привлекали по четырем уголовным делам.

Трамп назвал Байдена «худшим президентом», Барака Обаму - «ужасным», а себя лучшим президентом нынешнего века.

Ранее сообщалось о том, что Байден ездит в Вашингтон на поезде для работы над таинственным проектом.