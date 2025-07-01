Летняя угроза: жара оказалась мощным провокатором венозной недостаточности

Летняя жара создает повышенную нагрузку на венозную систему, предупреждает нутрициолог Виктория Сергеева в беседе с RuNews24.ru. Она назвала факторы, повышающие риски развития варикоза.

Обезвоживание, длительное пребывание в статичном положении во время поездок и высокая температура воздуха могут спровоцировать отеки, судороги и усталость ног – первые признаки венозной недостаточности.

Специалист Сергеева выделяет 14 ключевых факторов риска развития варикоза. Среди них – наследственная предрасположенность, беременность, лишний вес, малоподвижный образ жизни и вредные привычки. Особое внимание стоит уделить питанию: рафинированные продукты, фастфуд и избыток кофеина ослабляют сосудистую стенку.

Для профилактики венозной недостаточности эксперт рекомендует включать в рацион продукты, богатые рутином и витамином С: ягоды, цитрусовые, болгарский перец. Укрепляют сосуды жирная рыба, льняное масло, чеснок и имбирь. Важно поддерживать водный баланс – употреблять не менее 1,5-2 литров воды в сутки.

Особые правила существуют для путешественников. Так, во время длительных перелетов или поездок стоит использовать компрессионный трикотаж, избегать обезвоживания и каждые 1,5-2 часа делать разминку. Простые упражнения – вращение стоп, подъем на носки – можно выполнять даже сидя в кресле самолета или поезда.

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