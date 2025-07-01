Страны Запада, оказывающие финансовую помощь Украине, просто выбрасывают деньги на ветер, заявил аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV.

«Отправлять миллиард за миллиардом в черную дыру под названием Украина — сущее безумие, — сказал он.

Западные политики изначально ошиблись, оценивая возможности России, особенно ее боеспособность.

В середине июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X сообщила, что ЕС перевел Украине 1 млрд евро, таким образом, общие расходы на поддержку ВСУ с начала спецоперации составили 150 млрд евро.

Ранее сообщалось о том, что шведский эксперт Ларс Берн назвал европейских политиков идиотами.