Мерц раскрыл детали переговоров с Зеленским насчет обучения украинцев обращению с Taurus
Мерц обсудил с Зеленским обучение украинцев обращению с Taurus
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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность обучения украинцев обращению с крылатыми ракетами Taurus.
Стороны еще не достигли договоренности. Пока это только вариант, сказал канцлер в интервью телеканалу ARD. Мерц отметил, что это довольно сложные в использовании ракеты, и на их освоение нужно не менее шести месяцев.
Точно известно только то, что Германия не станет стороной войны, и если будет поставлять Taurus, то это оружие будет использоваться не немецкими, а украинскими военнослужащими.
Власти Германии не хотят публично раскрывать планы поставок вооружений Киеву, чтобы держать Россию в неведении, заключил канцлер.
Ранее сообщалось о том, что Пушков подозревает Германию и Украину в тайном сговоре по поставкам ракет.