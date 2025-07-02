Мерц раскрыл детали переговоров с Зеленским насчет обучения украинцев обращению с Taurus

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность обучения украинцев обращению с крылатыми ракетами Taurus.

Стороны еще не достигли договоренности. Пока это только вариант, сказал канцлер в интервью телеканалу ARD. Мерц отметил, что это довольно сложные в использовании ракеты, и на их освоение нужно не менее шести месяцев.

Точно известно только то, что Германия не станет стороной войны, и если будет поставлять Taurus, то это оружие будет использоваться не немецкими, а украинскими военнослужащими.

Власти Германии не хотят публично раскрывать планы поставок вооружений Киеву, чтобы держать Россию в неведении, заключил канцлер.

Ранее сообщалось о том, что Пушков подозревает Германию и Украину в тайном сговоре по поставкам ракет.