Клишас сделал предупреждение диаспорам
Клишас: диаспоры не имеют права навязывать России свои правила
Фото: [pxhere.com]
Иностранные граждане, приезжающие в Россию, должны соблюдать законодательство РФ, напомнил член Совета Федерации Андрей Клишас.
Так он прокомментировал недавние задержания членов азербайджанской диаспоры на Урале.
В своем телеграм-канале политик отметил, что никакие диаспоры не имеют права диктовать России и ее гражданам свои правила.
Все должны жить по действующим в нашей стране законам, подчеркнул он, а кто их нарушает, будет отправлен в учреждения ФСИН, заключил Клишас.
Ранее сообщалось о том, что с 1 июля иностранцы без регистрации в ЕБС потеряют мобильную связь.