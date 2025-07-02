Клишас сделал предупреждение диаспорам

Так он прокомментировал недавние задержания членов азербайджанской диаспоры на Урале.

В своем телеграм-канале политик отметил, что никакие диаспоры не имеют права диктовать России и ее гражданам свои правила.

Все должны жить по действующим в нашей стране законам, подчеркнул он, а кто их нарушает, будет отправлен в учреждения ФСИН, заключил Клишас.

Ранее сообщалось о том, что с 1 июля иностранцы без регистрации в ЕБС потеряют мобильную связь.