Трамп создал центр для мигрантов среди аллигаторов

В США открылся новый центр содержания нелегальных мигрантов в штате Флорида, сообщает Fox News. Его построили всего за неделю.

Неофициально центр называется «Алькатрас с аллигаторами».

Он рассчитан на 3000 мест. Это крупнейшее в стране учреждение, в котором содержатся нелегалы.

Там будут находиться самые опасные мигранты.

«Мы окружены километрами зловещих болот, а единственный выход отсюда — депортация», — заявил Трамп после осмотра территории комплекса.

Ранее сообщалось о том, что сотни жителей Нью-Йорка снова вышли на протесты против политики Трампа.