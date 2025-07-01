Трамп создал центр для мигрантов среди аллигаторов
В США открыли окруженный аллигаторами центр содержания мигрантов
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В США открылся новый центр содержания нелегальных мигрантов в штате Флорида, сообщает Fox News. Его построили всего за неделю.
Неофициально центр называется «Алькатрас с аллигаторами».
Он рассчитан на 3000 мест. Это крупнейшее в стране учреждение, в котором содержатся нелегалы.
Там будут находиться самые опасные мигранты.
«Мы окружены километрами зловещих болот, а единственный выход отсюда — депортация», — заявил Трамп после осмотра территории комплекса.
Ранее сообщалось о том, что сотни жителей Нью-Йорка снова вышли на протесты против политики Трампа.