Как только появляется возможность проведения переговоров, Киев начинает атаки на российские регионы. Это вызывает бум в европейских СМИ, и тогда глава Украины «надувает грудь и отправляется в тур по выпрашиванию денег». В этом и заключается его формула.

Его нужно заменить на посту президента тем, что действительно смог бы урегулировать конфликт, считает эксперт.

Для украинцев тактика президента страны по затягиванию конфликта является настоящую катастрофу, заключил Хеннингсен.

Ранее сообщалось о том, что в Раде призвали Зеленского покинуть Украину.