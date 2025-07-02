NGL.media: Украине грозит социальная катастрофа

Школьники и студенты массово эмигрируют из Украины, они намерены продолжить обучение за рубежом, сообщает сайт NGL.media. Такая ситуация грозит стране социальной катастрофой.

Из публикации следует, что данная тенденция касается и выпускников школы, которые планируют поступать в вузы. Молодые люди спешат уехать из страны до достижения призывного возраста. Девушки почти в равном соотношении также стремятся уехать из страны.

Отмечается, что вслед за студентами могут уехать и преподаватели, тогда на рынке возникнет дефицит кадров.

Если количество студентов в Украине и дальше будет сокращаться, это создаст вызовы как для системы высшего образования, так и для рынка труда.

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