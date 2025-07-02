Профессор СПбГУ сел на десять суток за пост трехлетней давности

Профессора кафедры арабской филологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаила Суворова привлекли к административной ответственности за пост в соцсетях с лозунгом украинского Легиона «Свобода России»*.

Он был опубликован в 2022 году, а в марте 2023 года Верховный суд РФ признал данную организацию террористической и запретил в стране.

За демонстрацию экстремистской символики Приморский районный суд дал преподавателю десять суток административного ареста, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Кроме того, у него конфисковали телефон.

Суворов раскаялся. На суде он пояснил, что опубликовал пост три года назад в поддержку друзей из Украины, и забыл его удалить.

Ранее сообщалось о том, что суд в Петербурге оставил неизменным приговор осужденному за госизмену физику Маслову.

* Запрещенная в России террористическая организация