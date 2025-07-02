Порошенко обвинил Зеленского в «ползучем авторитаризме»
Порошенко дал совет Зеленскому
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Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в «ползучем авторитаризме».
Он раскритиковал Зеленского в интервью изданию The Times.
Бывший союзник призвал главу киевского режима отказаться от власти, предупредив, что жители Украины могут потерять терпение.
Если же Зеленский не прислушается к его советам, предупредил Порошенко, то в стране может возникнуть «кипящий котел». Данное явление наблюдается, когда глава государства закрыт от народе, пояснил он.
Ранее сообщалось о том, что срок следствия по делу фабрики «Рошен» Порошенко в Липецке продлен до 13 сентября.
*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму