Порошенко обвинил Зеленского в «ползучем авторитаризме»

Он раскритиковал Зеленского в интервью изданию The Times.

Бывший союзник призвал главу киевского режима отказаться от власти, предупредив, что жители Украины могут потерять терпение.

Если же Зеленский не прислушается к его советам, предупредил Порошенко, то в стране может возникнуть «кипящий котел». Данное явление наблюдается, когда глава государства закрыт от народе, пояснил он.

Ранее сообщалось о том, что срок следствия по делу фабрики «Рошен» Порошенко в Липецке продлен до 13 сентября.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму