Врач объяснила, кому нельзя есть шелковицу

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что сладкие ягоды, шелковица, содержат высокую концентрацию глюкозы и фруктозы, что делает их опасными для диабетиков.

Помимо диабетиков, особую осторожность врач рекомендует проявлять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В период обострения гастрита или язвы шелковица раздражает слизистую, провоцируя боли и дискомфорт. Даже у здоровых людей переедание ягод может вызвать расстройство пищеварения, вздутие живота и диарею.

Гипотоникам также следует помнить о гипотензивных свойствах шелковицы. Ягоды способны понижать артериальное давление, что особенно опасно для людей, склонных к обморокам и головокружениям. Врач рекомендует контролировать количество употребляемых ягод в жаркую погоду, когда давление и так снижается.

Отдельную опасность представляет сочетание шелковицы с молочными продуктами. Такая комбинация создает нагрузку на пищеварительную систему и часто приводит к неприятным последствиям. Лучше употреблять ягоды отдельно от других продуктов или добавлять их в каши и десерты без молочной основы.

Специалист советует тщательно мыть шелковицу перед едой и начинать с небольших порций – не более 100-150 грамм в день. При появлении любых неприятных симптомов следует сразу обратиться к врачу.

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