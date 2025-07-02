Президента США Дональда Трампа больше не интересует Украина, заявил в эфире своего YouTube-канала экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

И, соответственно, Зеленский, больше не является его приоритетом, добавил эксперт.

Таким образом, на Украине сложилась катастрофическая ситуация: страна осталась без финансовой и военной поддержки со стороны США. Ни НАТО, ни оружия, ни денег — у Украины ничего нет, пояснил Соскин.

При этом, продолжил экс-советник, Зеленский демонстрирует готовность продолжать боевые действия ценой жизни всех украинцев, а реализовывать его планы будет главком ВСУ Александр Сырский.

«Это будет бойня. Бойня без конца. А для бойни нужно что? Мясо надо, правильно. Нужен мясной товар. Как раз Сырскому это очень подходит», — резюмировал Соскин.

Ранее сообщалось о том, что в Раде призвали Зеленского покинуть Украину.