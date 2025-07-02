«Тюрьма – не курорт»: Лукашенко рассказал, как относятся к заключенным в белорусских тюрьмах

Он заявил, что это не соответствует действительности. Заявления помилованных осужденных о том, что в тюрьмах они подвергались пыткам, Лукашенко назвал ложью, передало агентство Белта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о пытках в тюрьмах республики.

Детали глава государства раскрыл после официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю предстоящего в четверг Дня независимости Белоруссии.

«Нормально к ним (заключенным - ред.) относимся, но тюрьма — это не курорт», — напомнил белорусский лидер.

Все рыдания освобожденных – инсценировка, сказал он, отметив, что в Белоруссии знают, кто их готовит к этим выступлениям.

На самом деле, никто никого в тюрьмах не бьет, и в целом его внутренняя позиция состоит в том, что издевательства недопустимы.

Ранее сообщалось о том, что политолог Межевич оценил смысл освобождения Тихановского в Белоруссии.