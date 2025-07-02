Трамп: Израиль согласен на 60-дневную паузу в Газе

Израиль на встрече с представителями администрации США согласился на условия для прекращения огня в секторе Газа на 60 дней, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице соцсети Truth Social.

Он назвал встречу продуктивной, а также отметил, что представители администрации США будет проводить переговоры со всеми сторонами, чтобы прийти к мирному соглашению.

Трамп также добавил, что Египет и Катар передадут предложения ХАМАС. При этом он предупредил палестинское движение, что ему будет хуже, если его представители откажутся принять последнее предложение о прекращении огня с Израилем.

Ранее Израиль заявил об уничтожении иранской военной элиты.