Трамп: Израиль согласен на 60-дневную паузу в Газе
Трамп: Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней
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Израиль на встрече с представителями администрации США согласился на условия для прекращения огня в секторе Газа на 60 дней, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Об этом глава Белого дома написал на своей странице соцсети Truth Social.
Он назвал встречу продуктивной, а также отметил, что представители администрации США будет проводить переговоры со всеми сторонами, чтобы прийти к мирному соглашению.
Трамп также добавил, что Египет и Катар передадут предложения ХАМАС. При этом он предупредил палестинское движение, что ему будет хуже, если его представители откажутся принять последнее предложение о прекращении огня с Израилем.
Ранее Израиль заявил об уничтожении иранской военной элиты.