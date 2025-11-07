Около 10 000 школьников приняли участие в творческом конкурсе на тему сортировки мусора

Закончился региональный этап всероссийского конкурса детского рисунка под названием «Эколята – за раздельный сбор отходов и вторичную переработку материалов». Организаторами этого события стали природоохранные организации, такие как «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Юные защитники природы», а также Российский экологический оператор. Для участия в федеральном туре были отобраны лучшие работы из Донецкой Народной Республики, Ивановской, Калининградской, Омской, Ростовской областей, республик Мордовия, Карелия и Чеченской Республики, Москвы и Хабаровского края.

«Важно начинать экологическое образование с юных лет. Необходимо, чтобы дети не только знали о правилах раздельного сбора, но и активно участвовали в мероприятиях, направленных на охрану природы, – подчеркнула руководитель Российского экологического оператора Ирина Тарасова. – Такие конкурсы делают экологическую тему ближе и понятнее детям, формируя у подрастающего поколения бережное отношение к природе».

Более 10 тысяч учеников из более чем 1000 образовательных учреждений приняли участие в конкурсе. Юные художники изображали сказочных героев – эколят, которые помогают окружающей среде. Они занимаются сортировкой отходов, используют вторсырье и показывают, что забота о планете начинается с малых, добрых дел.

Перед началом конкурса с воспитанниками детских садов и школьниками были проведены ознакомительные занятия с использованием материалов из раздела «Зеленая школа» на сайте РЭО, который разработан для помощи педагогам в обучении детей основным принципам правильного обращения с мусором и основам экономики замкнутого цикла.

Федеральный этап конкурса завершится в конце ноября. После этого компетентное жюри выберет победителей и лауреатов, чьи работы будут представлены на всероссийской выставке.