Около 185 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в акции «Покорми птиц»

Около 185 тысяч человек стали участниками акции «Покорми птиц» в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Акция началась в декабре прошлого года. В ее рамках жители области развесили тридцать шесть тысяч кормушек для пернатых. Также участники акции посетили тематические мастер-классы, фестивали и флешмобы.

Больше всего участников зафиксировали в Одинцово — тридцать пять тысяч человек. На втором месте Подольск (пятнадцать тысяч участников), на третьем — Ленинский округ (одиннадцать тысяч человек).