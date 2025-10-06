Около 35 тыс. баков для сбора мусора установили в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Российский экологический оператор (РЭО) подвел итоги трехлетней работы по обеспечению данных регионов не только контейнерами, но и специализированным автотранспортом для вывоза мусора. Поставки техники реализуются в рамках специального инвестиционного проекта и программы социально-экономического развития новых субъектов Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ под номером 1019-р от 21 апреля 2023 года.

Как заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей ежегодно образуется около 1,5 млн тонн отходов. Для налаживания системы сбора отходов в этих регионах уже размещено более 55 тысяч контейнеров. Для работы задействовано 485 мусоровозов и других видов техники, которые нуждаются в регулярном обновлении. Федеральные власти последовательно поддерживают это направление с 2022 года.

По словам генерального директора РЭО Ирины Тарасовой, общая стоимость мусороуборочной техники, контейнеров и прочего оборудования для переработки отходов превысила 6,5 млрд рублей. На данный момент поставлено около 35 тысяч контейнеров и 563 мусоровоза. Новая техника используется для сбора, транспортировки мусора и устранения незаконных свалок.

Для оптимизации системы управления отходами в новых российских регионах РЭО предоставляет экспертную и аналитическую поддержку. В 2022–2023 годах при участии РЭО были разработаны территориальные схемы обращения с отходами для указанных субъектов. До конца 2025 года РЭО планирует закупить дополнительно 13 мусоровозов.

В ДНР услугу вывоза мусора предоставляет региональный оператор — ГУП «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ». В ЛНР аналогичную функцию выполняют 29 муниципальных предприятий. В Запорожской области оператором выступает ГУП «ЭкологияРесурс», а в Херсонской области — ГБУ «Херсонский экологический оператор».