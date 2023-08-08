Около четырех тысяч исследований окружающей среды провела эколаборатория МЖД в Рязанской области за полгода
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С января по июнь текущего года производственной эколабораторией Московской железной дороги в Рязанской области было проведено почти четыре тысячи исследований окружающей среды. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что было исследовано почти 430 промвыбросов, проведено около 3,5 тыс. анализов сточных вод и воздуха, а также свыше десяти раз были произведены замеры источников шума.
Отмечается, что также в рамках субботников сотрудниками МЖД были ликвидированы три мусорные свалки, а также высажено свыше полутысячи растений.