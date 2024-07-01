Около шести тысяч мальков стерляди выпущено в Волгу в Нижегородской области
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В Нижегородской области 5,7 тыс. мальков стерляди выпустили сотрудники АО «Транснефть-Верхняя Волга» в Волгу. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточняется, что акция проводилась в целях сохранения биологического разнообразия в местах расположения производственных объектов предприятия.
Отмечается, что вид рыбы, число и место выпуска мальков были определены на основе рекомендаций Федерального агентства по рыболовству. При выборе места зарыбления специалисты в том числе учитывали погодные условия.
Добавляется, что мальки были выращены в специализированном рыбоводческом хозяйстве по заказу АО «Транснефть-Верхняя Волга». В течение пяти лет АО «Транснефть-Верхняя Волга» выпустило в естественные акватории свыше полутора миллионов мальков стерляди.