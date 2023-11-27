Около восьмисот обитателей музея-аквариума в Севастополе умерли от переохлаждения из-за шторма
Фото: [©Макс Ветров/РИА Новости]
Аквариум-музей в Севастополе, затопленный на фоне мощного шторма, несет огромные убытки. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что ущерб составляет десятки миллионов рублей. Так, из-за стихии погибли свыше 50 видов пресноводных рыб и черепахи, всего примерно 800 особей.
Уточняется, что те особи, которые еще дышат, возможно, умрут от заболеваний в ближайшее время.
Добавляется, что всего в Севастопольском аквариуме находятся три тысячи животных и рыб, ежегодно коллекция пополняется.