Омские ученые разработали технологию утилизации отработанных нефтяных емкостей в арктической среде

Специалисты из ОмГТУ предложили проект, касающийся использования и вторичной переработки легких пластиковых контейнеров для транспортировки нефтепродуктов. Этот подход нацелен на решение проблемы накопления металлических бочек из-под горюче-смазочных материалов в труднодоступных регионах России, включая Арктику. Разработку направили в Российский экологический оператор для оценки на заседании научно-технического совета.

«Научно-технический совет РЭО проанализирует перспективы предложенной технологии. Если ее эффективность и экологическая безопасность будут доказаны, мы сможем не только сократить объемы образования отходов, но и обеспечить возможность утилизации даже в самых суровых климатических и географических условиях», – заявили в пресс-службе РЭО.

По информации, предоставленной исследователями, только на островах арктического архипелага в период с 1930 по 1990 годы скопилось более 100 тысяч тонн отходов в виде металлических бочек. Из-за высоких затрат на транспортировку и переработку такие стальные бочки часто остаются на месте, создавая угрозу для окружающей среды.