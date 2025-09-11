Онлайн-мониторинг строительства современных предприятий по переработке отходов запустили в России

От выбора земельного участка и проведения необходимых инженерных изысканий до ввода предприятия в эксплуатацию, все этапы будут документироваться в цифровом виде. Новые правила, регламентирующие внесение информации в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), вступили в силу 1 сентября 2025 года, согласно приказу №919, изданному Министерством природных ресурсов России.

«Впервые обеспечивается прозрачный и детальный учет на всех этапах сооружения комплексов по переработке отходов. Это значимый шаг к цифровизации отрасли, который даст возможность контролировать соблюдение графика работ, обеспечивать высокое качество строительства и создавать долговечную инфраструктуру для экономики замкнутого цикла», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В систему будут включены сведения о проектной документации, итогах экспертиз, датах начала и окончания строительно-монтажных операций, общем объеме капиталовложений, источниках денежных средств, а также о прогнозируемых показателях производительности будущего предприятия.

Региональные органы власти обязаны будут загружать актуализированные данные в систему в течение десяти рабочих дней после любых изменений, что позволит оперативно отслеживать ход работ по каждому объекту и своевременно реагировать на отклонения от графика.