Операция «Елочка» стартовала в лесах Подмосковья, сообщили в областном Комлесхозе. Цель мероприятия — охрана молодых хвойных деревьев от незаконных рубок перед Новым годом.

В лесах региона было усилено патрулирование. Территории проверяют лесные инспекторы совместно с правоохранителями, представителями органов местного самоуправления и общественными лесными инспекторами. Также проводится информирование жителей.

«Несанкционированная рубка даже одного дерева для украшения дома к Новому году — это уже уголовное преступление, которое называется «незаконная рубка лесных насаждений», - подчеркнула замдиректора Сергиево-Посадского филиала ГКУ МО «Мособллес» — лесничего Раиса Прилуцкая.

Жителей призвали покупать новогодние деревья в питомниках ГАУ МО «Центрлесхоз» и на елочных базарах.