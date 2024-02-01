Опираясь на мнение жителей Подмосковья: 14 водоемов региона очистят в этом году
Фото: [Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО]
Министерство экологии и природопользования Московской области подвело итоги голосования по программе «100 прудов и озер», проходившего на портале «Добродел». Так, в этом году 14 водоемов из 9 городских округов избавят от топляка, мусора и водной растительности.
Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что в голосовании приняло участие почти сорок тысяч человек, из которых тридцать тысяч — жители Подмосковья. Абсолютным победителем в голосовании стало озеро Святое в Егорьевске, набравшее более 4 тысяч голосов, на втором месте по количеству отданных голосов оказался пруд в Дедовске — более 3,5 тысяч голосов, на третьем — Холодный пруд в Клину — чуть более 3 тысяч голосов.
Напоминаем, что программа губернатора «100 прудов и озер» стартовала в регионе три года назад, и с того момента на территории Подмосковья уже расчищено семьсот гектаров водной глади. Она завоевала доверие у жителей, в связи с чем была продлена до 2027 года.