Определены регионы, отстающие в создании инфраструктуры для обращения с отходами

На совещании штаба, посвященном организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которое состоялось в Координационном центре правительства РФ, было заявлено, что 11 субъектов продолжают испытывать проблемы с формированием необходимой инфраструктуры для обработки и утилизации отходов, находясь в «красной» зоне. Анализ положения дел в сфере ТКО был представлен экспертами Российского экологического оператора.

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев акцентировал внимание на том, что своевременная реализация дорожных карт крайне важна для строительства современных комплексов по сортировке, переработке и обезвреживанию ТКО, что напрямую способствует уменьшению негативного влияния на окружающую среду и достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие». К июню 2025 года в 62 регионах РФ были зафиксированы задержки в создании объектов, предусмотренных дорожными картами.

«В настоящее время, согласно обновленной методике оценки, в "красной" зоне числятся 11 субъектов Федерации: Амурская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Новосибирская, Орловская, Свердловская области, Республика Ингушетия, Забайкальский и Приморский края, Республика Саха (Якутия). В сравнении с предыдущим периодом, их количество сократилось на два», — уточнил он.

Два региона — Ханты-Мансийский автономный округ и Владимирская область — улучшили свои показатели, сократив число невыполненных мероприятий и перейдя из «красной» в «желтую» зону. В результате, в «желтой» зоне на данный момент находится 51 субъект РФ.

«Удмуртская Республика полностью выполнила свои обязательства и вышла из просрочки, а шесть регионов – Алтайский край, Смоленская и Запорожская области, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Республика Саха (Якутия) – частично ликвидировали отставания. Мы выражаем признательность этим регионам за выполненную работу, однако они останутся в "красной зоне" до полного выполнения всех просроченных мероприятий», – сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

В настоящее время РЭО и Минприроды применяют новую систему оценки, определяя принадлежность региона к «красной» зоне на основании наличия невыполненных обязательств и отсутствия продвижения в их выполнении, а к «желтой» — на основании наличия просрочек и планов по их устранению.