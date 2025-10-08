Опрос: 75% россиян продлевают жизнь старым вещам

Данные исследования указывают на то, что существенная доля населения (около трети) практикует различные способы ресайклинга. Среди них выделяются: отправка текстиля на переработку (44%), возобновление использования через ремонт и переделку (45%), передача вещей в благотворительные организации (32%), перепродажа и передача личных вещей друзьям и знакомым (44% и 34% соответственно). Однако, приблизительно в половине случаев (52%) невостребованная одежда оказывается выброшенной в мусорные контейнеры.

В пресс-службе РЭО акцентировали внимание на том, что организация системы раздельного сбора текстильных отходов является критически важным шагом для формирования экономики замкнутого цикла. Российские граждане демонстрируют готовность к адаптации своих привычек в отношении утилизации текстиля, но для успешной реализации этой системы необходимы экономические стимулы. Только при наличии таких стимулов представляется возможным создание развернутой инфраструктуры, предназначенной для сбора и переработки текстильных отходов, что позволит снизить нагрузку на полигоны для захоронения отходов и обеспечит повторное применение материалов.

По оценкам РЭО, годовой объем образующихся текстильных отходов в России оценивается примерно в 1,5 миллиона тонн. Существующие перерабатывающие мощности позволяют утилизировать около 130,9 тысячи тонн в год, и дополнительно 82,6 тысячи тонн могут быть переработаны предприятиями, которые не зарегистрированы в официальном реестре. Это означает, что перерабатывается менее 15% от общего количества генерируемых отходов. Большая часть переработанного текстиля используется для производства обтирочных материалов, но постепенно появляются предприятия, которые внедряют более сложные технологии переработки.

Игорь Забралов, директор по развитию экономики замкнутого цикла РЭО, отметил, что основным препятствием для развития отрасли является экономическая целесообразность. Финансовое стимулирование является необходимым для создания и расширения системы сбора текстиля, покрытия затрат на ручную сортировку и внедрения эффективных технологий переработки. Масштабная система сбора и переработки, включающая глубокую переработку, может быть реализована только при установлении обоснованных ставок экологического сбора в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Без этих мер система будет развиваться неравномерно, концентрируясь в крупных городах и ограничиваясь производством простых продуктов, таких как ветошь.

В настоящее время в России установлено более 5000 контейнеров для сбора одежды, которые расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Каждый контейнер собирает от 40 до 280 кг одежды в месяц, а в отдельных случаях эта цифра достигает 750 кг.

Кроме контейнеров, сбор одежды осуществляется экоцентрами, благотворительными фондами и сервисами «экотакси», предлагающими услугу вывоза одежды непосредственно из дома.

Юлия Гарбузова, директор по продажам рекламным агентствам МТС AdTech, подчеркивает, что производителям одежды необходимо учитывать тенденцию к экологичности производства и продаж, чтобы сохранить устойчивость на сокращающемся рынке. Важно четко доносить до потребителей не только утилитарные и модные характеристики их одежды, но и сообщать об экологической ответственности посредством различных каналов коммуникации.

Результаты опроса показали, что наиболее активно сдают вещи на переработку жители Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов. Рассматривая возрастные группы, можно отметить, что интерес к ресайклингу проявляют 48% представителей поколения миллениалов и 44% представителей поколения Z. Среди поколения X перепродажей и передачей ненужных вещей занимаются 44%, а среди бэби-бумеров — 42%. При этом среди зумеров (поколение Z) 62% признались, что выбрасывают ненужные вещи, следуя за новыми трендами.