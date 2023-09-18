Опыт Подмосковья по выявлению нелегальных сбросов отходов с автомобилей признали лучшим в стране

Подмосковье — регион с наилучшими показателями по выявлению и пресечению нарушений в области несанкционированных сбросов отходов с автомобилей, заявили в министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Такой вывод специалисты федерального ведомства озвучили на семинаре, участие в котором приняли представители Минэкологии Подмосковья и ГУСТ. Мероприятие было посвящено организации фото- и видеофиксации таких правонарушений, сообщила пресс-служба областного министерства экологии и природопользования.

На семинаре представители подмосковных ведомств отчитались об успешном применении в Московской области систем выявления нарушителей. Речь идет о дорожных камерах, фотоловушках, ИИ и сервисе «Народный инспектор».

Как отметил первый заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин, только с начала этого года с помощью автоматической системы фото- и видеофиксации было вынесено семьдесят шесть постановлений. Нарушители, осуществляющие несанкционированный сброс строительных отходов, получили штрафы на общую сумму почти пять миллионов рублей.

Он добавил, что работающая в регионе схема по выявлению и пресечению нарушений в области несанкционированных сбросов отходов является слаженной и отработанной.

«Мы рады, что наш опыт перенимают коллеги из других регионов, мы активно им делимся с ними и подсказываем, как и что лучше сделать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министерствам и ведомствам внимательно относиться к обращениям жителей на портале "Добродел".