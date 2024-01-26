Орнитолог Гунин назвал причины опасности скворечников для птиц

Любой человек норовит покормить птиц. При этом данные действия ломают экосистему, вредят птицам и способствует вымиранию целых видов пернатых. Орнитолог Владимир Гунин рассказал, почему не следует кормить птиц и возводить скворечники. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, в прежде всего следует понять, что, прикармливая птиц, человек дает им ложные надежды, из-за которых они все реже улетают на юг.

Эксперт добавил, что в связи с балованием людьми птицы перестают охотиться.

По его словам, массовое закармливание всех видов птиц может привести к их исчезновению.