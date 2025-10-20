Орнитологические исследования завершены на 134 мусорных полигонах

Крупномасштабные орнитологические изыскания продолжаются на объектах переработки ТКО, расположенных неподалеку от аэродромов. Их цель – обнаружение потенциально опасных скоплений пернатых и разработка мер по предотвращению их образования. По данным Российского экологического оператора, проверки завершены на 151 полигоне. Из них 134 признаны соответствующими требованиям, а 15 получили отрицательные заключения. Основной причиной неудовлетворительных результатов стало недостаточное обеспечение защиты территории, позволяющее птицам беспрепятственно питаться органическими отходами.

«Мы проводим инспекции всех предприятий, находящихся в радиусе 15 километров от взлетно-посадочных полос, в пределах шестой подзоны приаэродромной территории. Значительное скопление птиц вблизи полигонов или комплексов переработки отходов представляет не только экологическую, но и эпидемиологическую опасность. Орнитологический мониторинг позволяет выявлять угрозы и своевременно принимать меры для повышения уровня безопасности полетов», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Полигоны, получившие негативные оценки, обязаны устранить недостатки в течение полугода и пройти повторную проверку. Контроль над исполнением требований осуществляет транспортная прокуратура. Следует отметить снижение количества полигонов с отрицательными результатами. В августе их насчитывалось 24.

Всего проверке подлежат 165 объектов в 62 регионах страны. Руководство 156 полигонов уже заключило договоры на проведение обследований, 7 предприятий находятся в процессе обследования (включая 4, проходящие повторную проверку после получения отрицательных заключений).

Проверочные мероприятия будут продолжаться до конца текущего года, чтобы все объекты обращения с отходами имели актуальные заключения и отвечали стандартам безопасности.