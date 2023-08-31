Отечественный, полностью электрический мусоровоз протестировали в Подмосковье

Компания «РТ-Инвест» протестировала отечественный электрический мусоровоз. Он уже успел совершить несколько рейсов в городах Подмосковья и в Москве. Спецтехника ежедневно совершала по три рейса, вывозив более 10 тонн отходов, при этом профицит заряда батареи автомобиля составил 35 %.

Отмечается, что во время тестовых поездок сотрудники компании-перевозчика, входящей в группу «РТ-Инвест», совершали на электромусоровозе три рейса в день. Это был первый этап тестирования. При успешном прохождении остальных испытаний разработчик планируют запустить серийное производство электромусоровозов, и «РТ-Инвест» рассмотрит возможность закупки электромобилей для обслуживания населения Подмосковья.

Электромусоровоз произведен российской компанией «АВТОБАУ». Компактный автомобиль предназначен для сбора отходов в условиях плотной городской застройки и дворов, заставленных припаркованными автомобилями. Емкость аккумуляторов подбиралась так, чтобы электромусоровоз мог работать весь день без подзарядки, а в ночное время (за 7 часов) зарядиться до 100%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.