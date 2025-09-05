Отставание от графика в создании региональных программ по циклической экономике зафиксировали в 6 регионах

Не успели приступить к разработке необходимых региональных планов, нацеленных на формирование системы экономики замкнутого цикла, Краснодарский край, Новосибирская область, Республики Алтай и Ингушетия, а также Мордовия и Рязанская область. Об этом стало известно на совещании, посвященном организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которое проходило в Координационном центре правительства РФ. Эксперты Российского экологического оператора (РЭО) представили анализ текущей ситуации в сфере ТКО.

«Крайне важна координация между различными ведомствами. Поэтому к разработке этих стратегий должны быть привлечены не только представители природоохранных органов на уровне регионов, но и специалисты, отвечающие за строительную отрасль, транспортную инфраструктуру и промышленность. РЭО оказывает содействие в этом процессе, предоставляя методическую поддержку и обеспечивая единообразный подход к подготовке необходимой документации по всей стране», — отметил заместитель министра природных ресурсов РФ Денис Буцаев.

Наиболее уязвимыми являются те регионы, где не определены ответственные министерства, не сформированы рабочие группы и не налажена координация между органами исполнительной власти.

Конечный срок для завершения разработки региональных планов в области экономики замкнутого цикла установлен на конец 2025 года. Эти планы должны содержать подробный анализ ситуации с образованием и переработкой вторичных ресурсов, описание возможных кооперационных связей между различными отраслями, оценку перспектив замены первичного сырья вторичным и детальную программу действий.

«Региональные стратегии должны четко определять конкретные пути достижения целевых показателей федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ до 2030 года. К указанному сроку регионам необходимо обеспечить вовлечение в повторное использование не менее 25% отходов и сократить долю захоронения до 50%. Для реализации этих задач каждый регион должен самостоятельно установить темпы прогресса и промежуточные ориентиры, учитывая свои возможности», – сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

На данный момент 38 регионов находятся на начальном этапе подготовки стратегий, сформировав рабочие группы и направив запросы предприятиям и органам исполнительной власти регионов для получения информации о текущей ситуации с управлением отходами и использованием вторичного сырья в производстве.

Остальные 45 регионов активно занимаются разработкой региональных стратегий, включая юридическое закрепление зон ответственности соответствующих органов власти и организаций, сбор первичных данных об обращении с отходами и использовании вторичного сырья в производстве, а также начало аналитической обработки полученных данных. В числе лидеров: Республика Башкортостан, Камчатский край, Сахалинская область, Республика Хакасия, Нижегородская область и Луганская народная Республика.