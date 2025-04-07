Отставание от плана по созданию объектов ТКО выявили в 19 субъектах РФ

В 19 субъектах Российской Федерации выявлены отклонения от установленных графиков реализации проектов по созданию инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на еженедельном заседании штаба по организации системы обращения с ТКО, проводимом в Координационном центре правительства. Ранее Российским экологическим оператором (РЭО) совместно с регионами были утверждены соответствующие планы в 79 субъектах федерации.

Дорожные карты были согласованы с 79 регионами России, и информация о 78 из них внесена в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО). Буцаев выразил благодарность за значительный объем выполненной работы и призвал Белгородскую область, где дорожная карта была утверждена недавно, оперативно завершить необходимые процедуры до следующей встречи штаба. Анализ реализации дорожных карт показал, что в 19 регионах наблюдаются отставания в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Более 30 других регионов также подвержены риску попадания в «красную зону» по выполнению запланированных мероприятий. По данным мониторинга, в более чем 50 субъектах РФ выявлены нарушения в реализации мероприятий, сроки которых были установлены на март 2025 года, подчеркнул Денис Буцаев.

Среди наиболее часто встречающихся проблем выделяются отсутствие заключенных контрактов на разработку проектно-сметной документации, отсутствие положительных заключений государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) и Главгосэкспертизы (ГГЭ), а также задержки в передаче земельных участков инвесторам.

В перечень 19 регионов, допустивших нарушения в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года, включены: Алтайский край, Архангельская, Владимирская, Воронежская, Иркутская, Костромская, Тверская, Сахалинская, Ульяновская области, Еврейская автономная область, Забайкальский, Хабаровский, Приморский края, Кабардино-Балкарская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республики Коми, Ингушетия, Башкортостан, Северная Осетия Алания.

Заместитель министра также обратил внимание на ошибки, допущенные при внесении данных дорожных карт в ФГИС УТКО, и поручил устранить все обнаруженные недочеты до конца текущей недели, а также усилить контроль за точностью вводимой информации, чтобы предотвратить повторение подобных ошибок в будущем.

В частности, нередки случаи, когда регионы не вносят в ФГИС УТКО отдельные мероприятия или переносят сроки их реализации на более поздний период. В результате, информация в электронной системе не отражает реальное положение дел, отметил Денис Буцаев. В случае обнаружения РЭО двух и более подобных несоответствий, дорожная карта будет автоматически переведена в «красную зону».

«Надеюсь, что это всего лишь технические недочеты, но прошу обеспечить дополнительный контроль за корректностью внесения дорожных карт в ФГИС. Это необходимо, в первую очередь, для обеспечения прозрачности исполнения дорожных карт», — добавил замминистра.

Аналогичные нарушения были выявлены в Республике Хакасия, Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирской, Магаданской, Ульяновской и Кировской областях.