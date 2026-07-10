Озеро превратили в помойку: что происходит с Неро под Ростовом Великим

Крупнейшее естественное озеро Ярославской области — Неро — стремительно деградирует. Как пишет 76.RU , водоем площадью 58 квадратных километров, возникший более полумиллиона лет назад, заболачивается, мелеет и страдает от регулярных сбросов нечистот. Местные жители жалуются на запах как на свалке, когда проходят мимо коллекторов, через которые стоки из гостиниц текут прямо в озеро, а мер, по их словам, никто не принимает уже больше пяти лет.

Первые масштабные попытки реабилитации начались в 2015 году с выделением ₽300 млн на углубление устьев рек и ремонт ливневой канализации, однако часть работ оказалась фиктивной, а подрядчик присвоил деньги, что привело к уголовному делу и тюремному сроку. Программа была приостановлена из-за отклонений от планов, и, хотя бывший губернатор обещал ее продолжить, экологическая ситуация только ухудшалась. Сейчас власти сосредоточились на расчистке впадающей в Неро реки Сары, выделив более ₽32 млн, а в министерстве природопользования региона поясняют, что статус памятника природы накладывает жесткие ограничения на любые работы в акватории. Дальнейшие планы по очистке самого озера обсуждаются в рамках федерального проекта «Вода России». Параллельно до 2028 года на обустройство трехкилометровой набережной заложено ₽2,1 млрд.