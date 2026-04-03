Парк мусоровозов в южных регионах пополнился новой техникой
Фото: [Медиасток.рф]
Благодаря программе льготного лизинга от Российского экологического оператора (РЭО), региональный оператор «ЭкоЦентр» получил 77 современных мусоровозов от завода «КДМ». Новая техника будет работать в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Адыгея.
Поставка автомобилей, построенных на базе шасси КАМАЗ и МАЗ, проходила с декабря 2025 по февраль 2026 года в рамках соглашения с «Росагролизингом». Теперь общее количество спецмашин в распоряжении «ЭкоЦентра» достигло 197 единиц.
«Программа льготного лизинга техники для сферы обращения с ТКО, запущенная РЭО и Минприроды России, стала реальной поддержкой для региональных операторов. За первый год работы программы регионы получили более 1000 единиц техники и оборудования для вывоза отходов. Рассчитываем, что и в текущем году программа сохранит популярность», — сообщили в пресс-службе РЭО.