Патрушев подчеркнул важность гибкого подхода к законодательству в сфере управления ТКО

Зампред Правительства РФ Дмитрий Патрушев организовал совещание, посвященное совершенствованию нормативной базы, регулирующей сектор обращения с твердыми коммунальными отходами. В мероприятии участвовали руководители Минприроды России, ключевые комитеты Госдумы и Совета Федерации, а также представители ППК «РЭО».

«Отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами имеет высокую социальную значимость. Мы должны проявлять гибкость и оперативно реагировать на возникающие потребности, включая правовое регулирование», - заявил Патрушев.

Он выразил благодарность сенаторам и депутатам за уделяемое внимание вопросам организации работы с ТКО. Достигнуто согласие по проектам законов, касающихся удаленных территорий и разрешенной нагрузки на ось мусоровозов. Также согласована позиция по определению ответственного за оборудование и содержание контейнерных площадок.

«Мы открыты к дальнейшему взаимодействию», - добавил вице-премьер.

На сегодняшний день сформирован перечень приоритетных нормативно-правовых актов, которые необходимо принять до конца 2025 года. В него включены 14 инициатив, касающихся работы региональных операторов, вопросов обслуживания контейнерных площадок и создания инфраструктуры для переработки отходов.

В завершение совещания Дмитрий Патрушев дал указание Минприроды ускорить подготовку наиболее значимых изменений. Вице-премьер также подчеркнул важность координации действий с сенаторами и депутатами для обеспечения принятия максимального количества инициатив в текущем году.