Павел Бида оценил проведенный ремонт плотины на реке Вьюнке в Балашихе

Встреча инициативной группы жителей Русавкино-Романово, села Новый Милет, деревни Пуршево с первым заместителем Министра экологии и природопользования Московской области Павлом Бида и представителями администрации Балашихи состоялась на реке Вьюнке.

Напоминаем, что ранее жители пожаловались в администрацию Балашихи на загрязнение и обмеление реки Вьюнка из-за затянувшегося ремонта плотины. Это создало угрозу для жизни редких видов птиц, животных и рыб. На встрече был представлен доклад обслуживающей организации о проводимых ремонтных работах.

«Силами подрядной организации все работы по ремонту водосбросного сооружения плотины были оперативно выполнены. Герметичность плотины восстановлена. На данный момент уровень воды поднимается. Жители довольны и спокойны. Претензии к гидротехническому сооружению не имеют», — рассказал начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Ян Вергун.

Он добавил, что также жители затронули вопросы зарыбления реки, ведь когда уровень воды упал, нерестился карась. Этот вопрос прорабатывается с волонтерами. Ожидается, что, когда будет очередной нерест, проведут зарыбление реки.

На встрече обсудили и проблему отсутствия водопроводной воды в Русавкино-Поповщино и Русавкино-Романово. Министерство ЖКХ Московской области взяло данную ситуацию на контроль.