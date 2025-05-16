Павловский Посад присоединился к всероссийской акции «Вода России»

16 мая текущего года Павлово-Посадский городской округ присоединился к реализации экологической акции «Вода России 2025».

В мероприятии приняли активное участие работники Администрации округа, специалисты МБУ «Благоустройство» и сотрудники ООО «Павлово-Посадский Гофрокомбинат», которые объединили свои усилия для избавления берега реки Вохна от мусора и скопившихся веток, а также провели формирование кроны деревьев и кустарников.

«Мы гордимся своим родным городом, богатым водными ресурсами. Но, к сожалению, всю красоту и эстетику этих мест портит наваленный отдыхающими мусор. Хотелось бы обратиться ко всем жителям, пожалуйста, убирайте за собой, это не сложно. Ведь отдыхать на берегах водоемов, озер, рек и карьеров гораздо приятнее, если там чисто,» - отметили участники акции в Павловском Посаде.

Стоит подчеркнуть, что акция «Вода России 2025» организована по инициативе Министерства природных ресурсов Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», являющегося частью национального проекта «Экология».