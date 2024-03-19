Паводок, вероятно, придет в Подмосковье во второй декаде апреля

В ходе традиционного совещания губернатора Подмосковья с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов Тихон Фирсов сообщил, что риска аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях в связи с паводком в области нет.

Отмечается, что в регионе уже разработали алгоритм, по которому будут действовать службы в случае поднятия уровня воды. Так, среди мероприятий, которые будут осуществляться при паводке — информирование населения, выезд оперативных групп, откачка воды и устранение аварий. Всего в регионе 22 СНТ, которые подтапливаются ежегодно.

Глава Министерства экологии и природопользования региона отметил, что по итогу опыта прошлого года уже прошли мероприятия с муниципалитетами, определены зоны риска. В настоящее время, чтобы не допустить затоплений, осуществляются превентивные меры: вывозится снег, углубляются и очищаются водоотводные каналы.