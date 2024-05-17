Пчеловод Тастан назвал причины массового сжигания пчел в западных странах

Эпидемии бывают даже у пчел. Так, пчеловодам Новой Зеландии несколько лет назад пришлось потерять свыше 90 тыс. пчелиных семей за две зимы. Эксперты в данной сфере заявляли, что пчелы без вмешательства человека могут оказаться под угрозой исчезновения. Глава правления национальной Ассоциации пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства Сергей Тастан развеял мифы об этой ситуации. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, данное заболевание и его возбудитель — бактерия гнилец — чаще всего приходит с юга. Необходимо предотвратить ввоз этой болезни в нашу страну, также запретить импорт с целью противодействия распространению эпидемии.

Пчеловод подчеркнул, что спасти от гнильца может только массовое сжигание ульев, а продукты пчеловодства следует утилизировать. Тем не менее массовые сожжения ульев не нарушат демографию пчел и не поставят их существование под угрозу.

По его мнению, гнильцом называют бактерию, которая поражает ульи, пчел и все внутри. Она создает вирусное заболевание, и пчелы погибают, рапслод гниет, запах гнили появляется. Данное заболевание является карантинным, поэтому вводятся подобные меры.